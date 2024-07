Onde assistir a CSA x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times fazem confronto que fecha a 11ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

CSA e Figueirense entram em campo nesta quarta-feira (3), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Rei Pelé e terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no YouTube, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

18º colocado com oito pontos, o CSA faz campanha bem ruim no campeonato. Com apenas uma vitória (justamente a da última rodada sobre o Confiança), o clube alagoano tenta aproveitar esse pequeno embalo para seguir ganhando massa e deixar a incômoda posição dentro do Z-4.

Já o Figueirense vive uma situação muito diferente. Em sétimo lugar com 17 pontos somados, o time catarinense vai em busca da terceira vitória seguida na competição para subir mais na tabela, especialmente sabendo da fragilidade do adversário, que ainda não venceu em casa na Série C.

