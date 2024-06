Onde assistir a CSA x Botafogo-PB ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Único time sem vitória a Terceirona até aqui enfrenta líderes no Rei Pelé; veja tudo o que você precisa saber

CSA e Botafogo-PB se enfrentam na tarde deste sábado (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Botafogo-PB atualmente lidera a tabela da Série C, com 19 pontos conquistados em sete partidas. O Athletic, logo atrás, tem um tento a menos. A expectativa é de manutenção da ótima fase.

Isso porque o CSA vive um começo de Terceirona para esquecer. Os alagoanos registram apenas quatro pontos, média de 0,5 por partida em 2024. É o único time, ainda, que não triunfou no torneio até aqui.