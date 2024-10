Onde assistir a CSA x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na internet

O CSA recebe o Fortaleza na tarde desta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida das oitavas d eifnal da Copa do Brasil sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo nos canais oficiais do time aagoano (veja a programação completa aqui).

Na fase anterior, o CSA goleou o Lagarto e carimbou vaga nesta fase, com um placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Lacera, Elvis e Baltazar. Do outro lado, o Ceará deixou o Serra Branca para trás ao marcar 5 a o, destaque para F. Souza, que marcou dois gols.