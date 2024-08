Onde assistir a CSA x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo aliviados após afastarem o risco de rebaixamento; confira como acompanhar

CSA e Caxias entram em campo neste sábado (24), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada da fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Rei Pelé e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com a vitória sobre a Aparecidense por 1 a 0 na rodada passada, o CSA alcançou a 13ª posição na tabela com 22 pontos, garantindo sua permanência na divisão e eliminando qualquer risco de rebaixamento. Embora as chances de classificação para a próxima fase sejam praticamente nulas, os alagoanos entram em campo mais tranquilos.

O Caxias, por sua vez, também respira aliviado após vencer o ABC por 2 a 0 no Estádio Centenário, chegando aos 21 pontos e subindo para a 14ª colocação. Assim como o CSA, a equipe gaúcha se livrou do fantasma do rebaixamento, mas já não tem mais possibilidades de avançar no torneio.

