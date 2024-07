Onde assistir a Cruzeiro x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes Sub-17 vão a campo nesta quarta-feira (10), na Arena Gregorão, pela segunda rodada do Brasileirão da categoria; confira detalhes

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), na Arena Gregorão, pela segunda rodada do Brasileirão sub-17. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O Cruzeiro, embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo na estreia, busca manter o embalo e mostrar que é um dos favoritos ao título e candidato a permanecer na liderança do Grupo B.

Do outro lado, o Fluminense, invicto há dez jogos com oito vitórias e dois empates, chega confiante para defender sua série invicta. A equipe estreou na competição com vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino.

