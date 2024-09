Onde assistir a Cruzeiro x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida da fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro encara o Santos na tarde desta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Os meninos da Raposa chegaram nessa fase como o último colocado da fase de grupos. O time conquistou 13 pontos em nove jogos e terminou em quarto lugar, do Grupo B. O Santos, por sua vez, teve 19 pontos em nove jogos e terminou na primeira colocação do Grupo A, tendo a segunda melhor campanha.