Onde assistir a Cruzeiro x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 18ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Santos na noite desta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no SESC Vila Nova, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para se manter na zona de classificação, o Cruzeiro recebe o Peixe. O time mineiro está na quinta colocação, com 31 pontos. Do outro lado, o Santos está no nono lugar, com três pontos a menos que o Fluminense, que tem 27 pontos.