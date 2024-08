Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Cruzeiro encara o líder invicto Corinthians, buscando se firmar no G-8 e garantir vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino; veja

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na manhã deste sábado (17), às 11h (horário de Brasília), no Castor Cifuentes, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Raposa, atualmente na quinta posição com 21 pontos, busca consolidar sua vaga no G-8 de forma antecipada. Uma vitória sobre o líder invicto Corinthians não apenas daria ânimo para a reta final da competição, mas também deixaria o time mineiro mais próximo das quartas de final.

Do outro lado, o Corinthians faz uma campanha impecável. Com 12 vitórias e um empate em 13 jogos, o Timão já garantiu sua liderança isolada, somando 37 pontos, oito a mais que a vice-líder Ferroviária. Agora, as Brabas entram em campo para manter a invencibilidade e seguir construindo uma campanha histórica.

