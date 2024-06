Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

De olho no G-8, Alvinegro e Raposa visam a bom resultado para ganhar posições na tabela; veja tudo o que você precisa saber

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na tarde desta terça-feira (18), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Jacaré, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão ou na internet (veja a programação completa aqui).

O Cabuloso é o 9° colocado do Nacional da categoria, com 15 pontos somados nestes primeiros nove jogos, batendo à porta do G-8, que dá vaga à próxima fase da competição. O Cuiabá, que abre a zona de classificação, o Athletico-PR, na 7ª posição, e o 6° colocado, o Grêmio, também possuem os mesmos 15 tentos. Uma vitória, porém pode alçar a Raposa à zona de elite do campeonato.

O Corinthians, enquanto isso, é o 15°, com oito tentos em oito jogos. A fase recente no Brasileiro não é lá muito boa, mas, considerando todas as competições, são seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos desde a derrota por 4 a 0 para o Cuiabá, no dia 8 de maio, o que credencia a equipe a uma volta por cima no nacional. Um bom resultado em Minas Gerais seria um ótimo indicativo.

