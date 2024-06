Onde assistir a Croácia x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes duelam na Euro, com os croatas buscando a vitória para se manterem na competição, enquanto os italianos precisam de um empate para avançar

Croácia e Itália medem forças na tarde desta segunda-feira (24), às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, pela terceira e última rodada do Grupo B da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Globoplay, via streaming. (veja a programação completa aqui).

A seleção croata, atualmente na quarta colocação do grupo com apenas um ponto, conquistado no empate contra a Albânia, ainda têm uma chance de avançar para as oitavas de final. Para isso, a Croácia precisa vencer a Itália e torcer por um tropeço dos albaneses contra a Espanha. A missão não é fácil, mas a equipe croata está determinada a lutar até o fim para manter vivo o sonho de seguir na competição.

Por outro lado, a Azzurra, que ocupa a segunda posição com três pontos, tem um cenário mais favorável. A seleção italiana precisa apenas de um empate para garantir sua vaga nas oitavas de final. Após uma vitória na estreia contra a Albânia, a Itália sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, mas ainda está em uma posição confortável para avançar na competição.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!