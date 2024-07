Onde assistir a Costa Rica x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Seleções se enfrentam pela última rodada do grupo D do torneio; confira mais detalhes

Costa Rica e Paraguai entram em campo nesta terça-feira (2), às 22h (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada do grupo D da Copa América 2024. A partida acontece no Q2 Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv 2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Terceira colocada do grupo com um ponto somado, a Costa Rica possui chances remotas de classificação. Isso porque, além de precisar vencer os paraguaios, a seleção costa-riquenha necessita que o Brasil perca para a Colômbia e também precisa tirar uma diferença de seis gols de saldo. Ou seja, uma missão que está longe de ser fácil para alguém que ainda não balançou as redes no torneio.

Eliminado da Copa América com uma rodada de antecedência após duas derrotas, o Paraguai apenas cumpre tabela. No entanto, a seleção paraguaia tenta encerrar sua participação no torneio de forma digna e não deve aliviar para o adversário.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!