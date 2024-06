Onde assistir a Coritiba x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino A-3 2024

Cruz-Maltinas chegam em alta, após vencerem partida de ida das quartas de final por 5 a 1

Coritiba e Vasco se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), às 15h30 (de Brasília), no CT Bayard Osna, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino Série A-3. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa).

O Vasco chega na decisão já com um pé nas semifinais. Na partida de ida, disputada na última segunda-feira (24), as Cruz-Maltinas golearam o Coxa por 5 a 1, com gols de Graciela, Mavi (duas vezes) e Sarah. Kakau descontou para os visitantes.

O Coxa, portanto, precisa vencer por uma diferença de, no mínimo, quatro gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Qualquer vitória, empate ou derrota vascaína por saldo de três gols ou menos será o bastante para as cariocas cravarem vaga nas semis.

