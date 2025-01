Onde assistir a Coritiba x Hercílio Luz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Municipal Ernesto Rocco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Hercílio Luz se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do título inédito da Copinha, o Coritiba quer repetir a boa campanha de 2024. Na edição anterior, o Coxa foi eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final. A equipe faz parte do Grupo 15 junto com Desportivo Brasil, Hercílio Luz e Dom Bosco.