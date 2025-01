Onde assistir a Coritiba x Andraus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes precisam vencer para reverter má colocação na tabela do Paranaense; veja quem transmite o jogo

Coritiba e Andraus se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense 2025. O jogo será no Couto Pereira, em Curitiba, e terá transmissão ao vivo da NSports e da TV Coxa Prime, via Youtube e pay-per-view (clique aqui e confira a programação do dia).

No momento ocupando a oitava colocação, o Coxa é o último time a estar se garantindo nas quartas de final. Até então, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate nas cinco rodadas, somando sete pontos. A equipe quer voltar a vencer após o empate em 0 a 0 no Athletiba, válido pela quinta rodada.

O Andraus também não vive o melhor momento no estadual e amarga o 10º lugar, tendo vencido apenas um dos primeiros cinco jogos. Além disso, perdeu três e teve um empate. A equipe vem de duas derrotas seguidas, para o Maringá, por 3 a 1, e para o Rio Branco, por 3 a 0.

Os times se enfrentaram pela última vez na primeira fase do Paranaense de 2024. Na ocasião, o Coritiba venceu por 3 a 1, de virada, também no Couto Pereira.