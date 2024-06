Clássico será disputado no Canindé, nesta quinta-feira (27), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; confira detalhes

Majestoso sub-20 acontece na tarde desta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Timão, que ocupa a 18ª colocação com apenas 8 pontos, vive um momento de instabilidade na competição nacional. Diferentemente do bom desempenho no Campeonato Paulista, onde é líder do Grupo 12, o Corinthians enfrenta desafios no Brasileiro Sub-20. A última vitória da equipe foi no dia 22 de maio, quando superou o Goiás por 1 a 0. Desde então, houve um empate em 1 a 1 com o RB Bragantino e, na rodada mais recente, uma goleada sofrida de 6 a 0 para o Cruzeiro.

Do outro lado, o São Paulo também busca retomar o caminho das vitórias. Na penúltima colocação da tabela, com apenas 4 pontos, o Tricolor vem de um resultado animador na última rodada, quando venceu o Santos por 4 a 3.

