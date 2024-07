Onde assistir a Corinthians x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (15), na Arena Inamar, pela terceira rodada do Brasileirão da categoria; confira a transmissão

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece na Arena Inamar e será transmitida pelo SporTv, em canal fechado (veja a programação completa aqui).

o Timão ocupa a sétima colocação na tabela, com dois empates em dois jogos. Na estreia, a equipe empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR, enquanto na segunda rodada, ficou no mesmo placar contra o Bahia.

Do outro lado, o Peixe praiano chega confiante após vencer as duas partidas que disputou até agora. Na primeira rodada, a equipe superou o Botafogo por 2 a 1. Já na segunda rodada, o Santos conquistou uma vitória apertada sobre o Ceará, por 1 a 0

