Onde assistir a Corinthians x Real Brasília ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro Feminino 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Real Brasília se enfrentam na manhã deste sábado (18), às 11h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder isolado com 28 pontos, o Corinthians vai a campo querendo manter a sua invencibilidade. Até o momento, o Timão venceu nove partidas e empatou uma. A equipe não tem problemas no elenco para o duelo.

Já o Real Brasília ganhou a partida passada e se manteve na nona colocação, com 13 pontos. O time visitante agora quer um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na zona de classificação à próxima fase.

