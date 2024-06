Onde assistir a Corinthians x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Clubes fecham a 13ª rodada do Brasileirão da categoria nesta segunda; confira os detalhes

Corinthians e RB Bragantino entram em campo nesta segunda-feira (17), às 18h (horário de Brasília), em jogo que fecha a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. A partida será realizada no Parque São Jorge e terá transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Líder invicto do campeonato com 34 pontos, o Corinthians nada de braçada até aqui. Com 94% de aproveitamento e nove pontos de vantagem para o segundo colocado, as Brabas vêm de seis vitórias consecutivas na competição. A última delas, sobre o rival Palmeiras.

Dentro da zona de classificação para o mata-mata (sexto lugar com 19 pontos), o RB Bragantino tem um páreo duríssimo pela frente. Com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas, o time mira acabar com a oscilação e impor a primeira derrota ao Corinthians neste Brasileirão.

