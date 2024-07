Onde assistir a Corinthians x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians enfrenta o Ceará na tarde desta quarta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Francisco Filho, em Mogi das Cruzes, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CorinthiansTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

No Grupo A da tabela, as equipes vem de um início turbulento. O Corinthians conquistou apenas cinco pontos, em quatro jogos, com uma vitória. O Ceará, por sua vez, tem apenas quatro ponto no oitavo lugar.