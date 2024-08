Onde assistir a Corinthians x Avaí Kindermann ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Última rodada marca encontro do líder contra rebaixado na primeira fase do Brasileirão; veja onde assistir de graça

Corinthians e Avaí Kindermann se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. O jogo será no Parque São Jorge, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo e de graça do Canal GOAT, no Youtube (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

As Brabas do Timão chegam para a partida com uma incrível campanha de 12 vitórias nos 14 jogos até aqui, com apenas um empate e uma derrota - esta que aconteceu na última rodada, em goleada sofrida para o Cruzeiro, por 7 a 2. A equipe, que é a atual campeã nacional, já se garantiu como líder da primeira fase e enfrenta quem se classificar em oitavo na próxima etapa.

Já rebaixado para a Série A2 do Brasileirão feminino com antecedência, o Avaí vai para o duelo contra a melhor equipe do campeonato com uma campanha de apenas uma vitória em 14 jogos. Foram mais quatro empates e nove derrotas, embora o time engate uma breve sequência de um 1 a 1 com o Flamengo e um 2 a 1 sobre o Atlético-MG nas últimas duas rodadas, que não foram suficientes para se manter na primeira divisão.

O confronto direto entre as equipes do Brasileirão passado acabou com vitória das catarinenses por 1 a 0. Em 2022, um 4 a 0 para as paulistas. Já em 2021, os times se enfrentaram três vezes: uma na primeira fase - 1 a 1; e duas pelas quartas de final - 4 a 1 e 6 a 0 para o Corinthians.

