Onde assistir a Corinthians x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Parque São Jorge, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF (veja a programação completa).

Com três derrotas consecutivas no Brasileiro Sub-20, o Corinthians volta a campo pressionado pela necessidade de vitória. Em 15º lugar, com 15 pontos, o Timão está a nove pontos do Santos, equipe que fecha o G-8. Já o Atlético-MG, com a mesma pontuação que o adversário, vem de cinco derrotas e dois empates nos últimos sete jogos disputados pelo torneio nacional.