Onde assistir a Corinthians x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Atletico GO U20

Equipes sub-20 se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar e outros detalhes

Sem chances de classificação para a próxima fase, Corinthians e Atlético-GO vão a campo nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Parque São Jorge, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão da Corinthians TV, no YouTube (veja a programação completa).

O Corinthians, atual 17º colocado com 15 pontos, iniciou o ano em alta ao conquistar a Copinha, mas a equipe não conseguiu manter o nível de desempenho ao longo da temporada. Em 17 jogos, o Timãozinho somou apenas quatro vitórias, três empates e amargou dez derrotas. A situação piorou nas últimas rodadas, com a equipe acumulando quatro derrotas consecutivas, incluindo goleadas amargas sofridas para Atlético-MG e Santos, que sacramentaram a temporada sem classificação para o mata-mata.

Pior ainda é a situação do Atlético-GO, que ocupa a lanterna da competição com 12 pontos. A campanha do Dragão é marcada por apenas três vitórias, três empates e 11 derrotas.

