Onde assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Clubes fazem sua estreia pelo grupo A da competição; confira mais detalhes

Corinthians e Athletico-PR entram em campo nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17 2024. O jogo acontece no Canindé, mas não terá transmissão ao vivo (confira a programação completa aqui).

Jogando em seus domínios, o Corinthians tenta iniciar o Brasileirão da categoria com o pé direito. Após alcançar as semifinais da edição passada, na qual foi eliminado pelo rival Palmeiras, o Timão vai em busca de melhorar a campanha.

Para o Athletico-PR, o objetivo não é diferente. Começando o campeonato fora de casa, o Furacão mira voltar com um bom resultado na bagagem. Em 2023, o time chegou às quartas de final, quando acabou batido pelo Flamengo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!