Onde assistir a Confiança x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela 10ª da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Confiança recebe o CSA na noite deste domingo (26), às 20h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Zapping, no streaming (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa, estão sem vencer há dois jogos, quando foram derrotados pelo Figueirense e pelo Floresta. Desde o início da competição, o CSA não somou nenhuma vitória. Foram nove jogos, com cinco empates e quatro derrotas. O Confiança tem oito pontos e está na 15ª colocação, enquanto o time alagoano tem cinco pontos na 19ª lugar.