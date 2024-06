Onde assistir a Confiança x Aparecidense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Após inícios inconsistentes e idênticos de campeonato, equipes pensam em pontuar para deixar a parte de baixo da tabela

Confiança e Aparecidense se enfrentam na tarde deste sábado (1°), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Confiança vive um início de campeonato ainda inconsistente. Após abrir as duas primeiras rodads invicto, o time acumula apenas um ponto dentre os nove últimos disputados e estacionou na tabela, atualmente em 13° lugar. O objetivo é voltar a pontuar para deixar a segunda parte da classificação.

A Aparecidense vive situação similiar. São cinco pontos em cinco jogos e também com sequência de apenas um ponto nos últimos três jogos. Quem vencer poderá ser alçado até um 9° lugar, atualmente ocupado pelo Náutico, com sete pontos.