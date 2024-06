Onde assistir a Colômbia x Costa Rica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Vitória garante os colombianos nas quartas de final do torneio; veja onde assistir

Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O jogo acontecerá no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, e terá transmissão ao vivo do SporTV na televisão fechada e do Globoplay no streaming (veja a programação).

Líder do grupo D após vencer a partida de estreia contra o Paraguai por 2 a 1, a seleção colombiana fez uma boa exibição na estreia e espera ganhar mais uma vez para garantir uma classificação antecipada para a próxima fase. A equipe ainda não perdeu no ano e acumula uma sequência de nove vitórias em sequência.

A Costa Rica conseguiu arrancar um empate em 0 a 0 contra o Brasil no primeiro jogo do grupo, e, apesar de ter uma missão difícil pela frente, aumentou suas chances de classificação para as quartas da Copa América. O time também está invicto há quatro jogos, sendo que a única derrota que tiveram no ano foi para a Argentina, por 3 a 1, em amistoso.

A última vez em que as nações se enfrentaram foi em 2018, em amistoso realizado antes da Copa do Mundo da Rússia, e a Colômbia saiu vitoriosa por 3 a 1. Em 2016, na Copa América Centenário, a seleção costarriquenha triunfou por 3 a 2.

