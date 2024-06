Onde assistir a Chile x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes vão a campo pela segunda vez no torneio nos Estados Unidos; veja onde assistir ao vivo

Chile e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 22h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O jogo será no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jérsei, e terá transmissão ao vivo através do SporTV, na televisão por assinatura, e do Globoplay, no streaming (clique para conferir a programação diária).

Após um empate sem brilho e sem gols no primeiro jogo do torneio contra o Peru, a seleção chilena volta a campo tentando, ao menos, pontuar contra a atual campeã da América e do Mundo. Desde a estreia de Ricardo Gareca como técnico, a equipe perdeu apenas um dos quatro jogos disputados, e espera um bom desempenho na terça-feira.

Líder do grupo depois de vencer o Canadá na estreia da Copa América 2024 por 2 a 0, a Argentina espera seguir os ótimos resultados que vem tendo sob o comando de Lionel Scaloni e deve usar força máxima para tentar vencer o duelo. Atual número um do ranking de seleções da Fifa, a Argentina espera chegar longe em mais uma competição, desta vez nos Estados Unidos.

As nações se enfrentaram pela última vez nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022, e os hermanos saíram vitoriosos por 2 a 1 na ocasião. Na última Copa América, também na fase de grupos, o jogo acabou empatado em 1 a 1.

