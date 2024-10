Onde assistir a Ceará x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-20 2024

Após goleada por 5 a 0 no jogo de ida, Vozão recebe o Azulão em Itaitinga

Ceará e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024. O jogo será na Cidade Vozão, o Centro de Treinamento do clube, em Itaitinga, e não tem transmissão ao vivo oficial confirmada para o duelo (clique aqui e confira onde assistir aos outros jogos do dia).

O Vozão venceu o duelo de ida por 5 a 0 em Alagoas, com mando do rival, mas mesmo assim conseguiu fazer o resultado para uma volta confortável em casa. A equipe já havia deixado para trás o Serra Branca na primeira fase ao vencer pelo mesmo placar do jogo de ida das oitavas.

Por outro lado, o CSA deixou o resultado escapar completamente no jogo de ida, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e agora precisaria de um resultado histórico para garantir a classificação. Anteriormente, a equipe derrotou o Lagarto por 3 a 0 na primeira fase.