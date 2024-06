Onde assistir a Caxias x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times fazem jogo da sétima rodada do campeonato neste domingo; confira mais detalhes

Caxias e Figueirense entram em campo neste domingo (2), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Centenário e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (confira a programação completa aqui).

Sem atuar há mais de um mês por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Caxias voltará a ação jogando em seus domínios. 18º colocado com um ponto somado, o time possui quatro jogos a menos em relação a alguns adversários da tabela e mira sua primeira vitória na Série C.

Sétimo colocado com 10 pontos, o Figueirense vive mau momento depois do ótimo início de campeonato. Derrotado nas duas últimas rodadas, o Figueira tenta dar a volta por cima fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.

