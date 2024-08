Onde assistir a Caxias x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam na luta pela permanência na terceira divisão; veja onde assistir ao vivo

Caxias e ABC vão a campo neste domingo (18), às 16h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 18ª e penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O Estádio Centenário, em Caxias do Sul, receberá a partida, com transmissão ao vivo do Zapping, no streaming (confira a programação completa dos jogos).

Primeiro colocado fora da zona de rebaixamento para a Série D, a equipe gaúcha somou apenas 18 pontos em 17 jogos e vai às últimas duas rodadas precisando pontuar bem para se safar. O Caxias se recuperou nos jogos mais recentes, e conseguiu vencer três dos últimos cinco compromissos, sendo o último contra o Ferroviário, em confronto direto pelo Z4, por 2 a 1.

O ABC vive situação bem semelhante, e amarga o 14º lugar da tabela, com apenas um ponto além do Grená. Dependendo dos resultados das outras equipes na briga pela fuga da zona da degola, um breve empate pode garantir a permanência do time potiguar na Série C. A equipe vem de três empates seguidos, mas com somente uma vitória nos últimos sete jogos.

Caxias e ABC se enfrentaram pela última vez em 2021, pelo mata-mata da quarta divisão do Brasileirão. No caso, o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, e, na volta, no Frasqueirão, os potiguares se classificaram, vencendo por 3 a 0.

