Onde assistir a Canadá x Alemanha feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo neste sabádo (03), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Canadá enfrenta a Alemanha na tarde deste sábado (03), às 14h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marseille, pelas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no pay-per-view, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

No duelo entre Canadá e Alemanha, duas equipes segundas colocadas do Grupo A e B, respectivamente, a bola rola em Marseille. As meninas canadenses se superam após receberam uma punição da Fifa de menos seis pontos e, ainda assim, conquistaram três vitórias na fase de grupos. Além disso, a técnica Bev Priestman foi punida por 12 meses, fazendo com que o assistente técnico, Andy Spence, comandasse a equipe na competição. As alemãs, por sua vez, somaram seis pontos, mas ainda passaram no segundo lugar, atrás dos Estados Unidos.