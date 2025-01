Onde assistir ao Campeonato Capixaba? Quem transmite o estadual?

Capixabão terá a transmissão de todos os jogos com exclusividade e de graça; veja quem tem os direitos

O Campeonato Capixaba está de volta para mais uma edição em 2025, e já tem o pontapé inicial dado em janeiro para aquecer os motores dos clubes do Espírito Santo para o que vem pela frente no ano.

Desta vez, assim como em 2024, o torcedor capixaba poderá acompanhar seu time em todas as etapas da principal competição do estado, tanto na televisão quanto na internet.

Abaixo, a GOAL apresenta os principais detalhes sobre a disputa do Capixabão 2025, incluindo as informações de transmissão, a fórmula, as datas e os clubes participantes. Confira!