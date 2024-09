Onde assistir a Brasiliense x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Série D 2024

Equipes decidem quem fica com vaga na semifinal da quarta divisão; veja onde assistir de graça

Brasiliense e Retrô se enfrentam neste domingo (1º), às 15h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida acontece na Boca do Jacaré, no Distrito Federal, e conta com transmissão ao vivo do canal Brasiliense Futebol Clube no Youtube (clique e veja onde assistir aos jogos do dia).

Após a derrota por 1 a 0 na Arena Pernambuco no jogo de ida, o Jacaré decide a vaga para a semifinal em casa e terá o apoio de sua torcida para mostrar porque ficou com a liderança do grupo A5 na primeira fase. A equipe vem de duas vitórias sobre o Brasil de Pelotas nas oitavas de final e chega para o duelo esperançosa para conquistar o acesso.

O time pernambucano conseguiu a vantagem mínima no primeiro jogo e agora pode jogar pelo empate caso queira se classificar para as semis e aumentar as chances de subir à Série C. Assim como o rival, o Retrô também vem fazendo uma ótima campanha e se classificou na segunda colocação do grupo A4 na primeira fase, tendo vencido nove de seus 15 jogos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!