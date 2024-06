Onde assistir a Brasil x México ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes se enfrentam neste sábado (8), no Texas; confira a transmissão e outras informações do jogo

A seleção brasileira enfrenta o México na noite deste sábado (8), às 22h (horário de Brasília), no Kyle Filed, no Texas, em amistoso preparatório para a Copa América. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na tv fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

De olho na preparação para a Copa América, o Brasil quer manter a invencibilidade sob o comando de Dorival Júnior (uma vitória e um empate). A seleção foi treinada com diversos jogadores entre os titulares e, houve inclusive, uma hipótese levantada de que o treinador poderia treinar alguns de seus principais nomes no duelo deste sábado.

Do outro lado, o México quer deixar para trás a goleada sofrida para o Uruguai em amistoso. Os mexicanos também irão disputar a Copa América e aproveitam o duelo para fazer os últimos ajustes antes da estreia.

No histórico do confronto, as equipes já se enfrentaram 41 vezes, com 24 vitórias do Brasil, 10 do México, além de sete empates.

A seleção estreia na Copa América no dia 24 de junho contra a Costa Rica, e depois enfrenta o Paraguai (28/06) e Colômbia 02/07). Antes, porém, a equipe ainda enfrenta os Estados Unidos na próxima quarta-feira (12), em amistoso.

