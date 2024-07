Onde assistir a Brasil x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Com retrospecto equilibrado, seleções femininas se enfrentam neste domingo (28) no Parc des Princes; confira como acompanhar ao vivo

A seleção brasileira feminina encara o Japão na tarde deste domingo (28), às 12h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, casa do PSG, em Paris, pela 2ª rodada do Grupo C do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, em canal aberto, do SporTV, na TV fechada, CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Brasil, embalado pela vitória na estreia contra a Nigéria, busca consolidar sua campanha nos Jogos Olímpicos. Com uma defesa sólida, comandada pela goleira Lorena, o Brasil chega com confiança para enfrentar as japonesas. A equipe brasileira, que possui um histórico de sucesso em Olimpíadas, com duas medalhas de prata, busca agora o tão sonhado ouro.

As Nadeshiko, por sua vez, chegam para o confronto contra o Brasil com a necessidade de se recuperar da derrota sofrida para a Espanha, quando foram superadas por 2 a 1. Ocupando a terceira colocação no Grupo C, as japonesas sabem que uma vitória contra a Seleção Brasileira é crucial para manter vivas as chances de classificação.

O histórico entre Brasil e Japão é de equilíbrio total, com seis vitórias para cada lado e três empates em 16 confrontos. No último encontro, em abril de 2024, as duas equipes empataram em 1 a 1 pela SheBelieves Cup, com Mina Tanaka marcando para o Japão e Cristiane empatando para o Brasil.

