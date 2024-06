Onde assistir a Brasil x Jamaica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Seleções entram em campo nesta terça-feira (4), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Jamaica se enfrentam nesta terça-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após conquistar a terceira posição na She Believes Cup, o Brasil chega embalado depois de golear a Jamaica por 4 a 0 no último sábado. A partida desta terça-feira marca a despedida da torcida antes dos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira está no Grupo C das Olimpíadas, junto com Nigéria, Japão e Espanha.

Do outro lado, a Jamaica busca reencontrar o caminho da vitória após 15 jogos (11 derrotas e quatro empates). Em quatro jogos disputados entre as seleções, o Brasil registra três vitórias, além de um empate.

