Onde assistir a Brasil x Jamaica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (1), em Recife; confira a transmissão e outras informações do jogo

A seleção brasileira feminina enfrenta a Jamaica na tarde deste sábado (1), às 17h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após ficar na terceira posição da She Believes Cup,o Brasil agora volta as suas atenções para a preparação para as olimpíadas. A seleção tem desfalques importantes por lesão e o técnico Arthur Elias terá que mexer nas suas onze iniciais.

Do outro lado, vem de duas derrotas para o Chile, em amistosos disputados em fevereiro. O técnico Xavier Gilbert não terá desfalques para o duelo deste sábado.

No histórico do confronto, o Brasil venceu duas vezes, além de um empate. A seleção brasileira está no Grupo C das Olimpíadas, com Nigéria, Japão e Espanha.

