Onde assistir a Brasil x EUA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Camping World; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e EUA se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 22h (de Brasília), no Estádio Camping World, na Flórida, em amistoso preparatório para a Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Antes da estreia na Copa América, o Brasil deve entrar em campo com sua formação titular após vencer o México por 3 a 2 com um time praticamente reserva. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior deve manter Endrick no banco, mesmo o jovem tendo balançado as redes nos últimos três jogos.

A seleção brasileira fará sua estreia na Copa América contra a Costa Rica no dia 24, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai completam o Grupo D.

Do outro lado, os EUA vem de derrota para a Colômbia por 5 a 1. Tyler Adams pode entrar no lugar de Johnny Cardoso no meio-campo. Na Copa América, a seleção está no Grupo C ao lado de Panamá, Bolívia e Uruguai.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!