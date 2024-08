Onde assistir a Brasil x Espanha feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal feminino Olimpíadas de Paris

Equipes entram em campo nesta terça-feira (06), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga na decisão, o Brasil encara novamente a Espanha na tarde desta terça-feira (06), às 16h (de Brasília), no Velódrome, em Marseille, pela semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube e no Prime Video, e da Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Este será o reencontro das seleções, que se enfrentaram ainda na fase de grupos, com a Espanha vencendo o Brasil pelo placar de 1 a 0. O Brasil classificou-se como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos e eliminou a França nas quartas de final, com gol de Gabi Portilho. Agora, a equipe de Arthur Elias enfrenta as espanholas, que deixaram as colombianas nas penalidades.

Por outro lado, a Espanha passou para a semifinal no sufoco. As espanholas empataram no tempo normal com a Colômbia e conseguiram a classificação para as semifinais nos pênaltis. Vale destacar que o Brasil não contará com Marta e Antônia para este confronto decisivo.

