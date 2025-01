Onde assistir a Botafogo-SP x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), na Arena NicNet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada e do UOL Play via streaming (confira a programação completa).

Em busca do 23º título do Paulistão, o São Paulo fará sua estreia no torneio. Sem contar com seus principais jogadores, que estão nos Estados Unidos para a pré-temporada, o Tricolor terá os retornos de Rafael e Arboleda para o primeiro jogo do estadual. A equipe está no Grupo C, ao lado de Noroeste, Novorizontino e Água Santa.

Por outro lado, o Botafogo-SP ocupa a lanterna do Grupo A após a derrota para o Guarani por 2 a 0 na primeira rodada. O Pantera integra o Grupo A junto com Inter de Limeira, Mirassol e Corinthians.