Onde assistir a Botafogo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes se enfrentam pela 17ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Botafogo e Santos entram em campo nesta quarta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio Nilton Santos, mas não possui transmissão confirmada até o momento (veja a programação completa aqui).

Lanterna do campeonato com 12 pontos, o Botafogo tenta sair desta situação incômoda. Com apenas duas vitórias em toda a campanha, o Fogão busca somar os três pontos em casa para poder esboçar uma reação.

Já o Santos vive situação diferente. Oitavo colocado com 24 pontos somados, o Peixe vem embalado por uma goleada sobre o Corinthians e mira uma nova vitória para poder se manter firme entre os oito primeiros.

