Onde assistir a Botafogo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Em má fase, paulistas e cariocas tentam afastar crise no nacional da categoria; veja detalhes

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Botafogo TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes vivem um início conturbado de campeonato. O Botafogo é apenas o 18° colocado, com sete pontos conquistados em oito jogos. O time precisa conquistar logo bons resultados para se safar da zona da degola.

O Massa Bruta, enquanto isso, é o 14° colocado, com dez tentos. Uma vitória fora de casa aproximaria a equipe do pelotão de cima da tabela - o Grêmio, que abre o G-8, tem 15 pontos.

