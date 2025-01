Onde assistir a Botafogo-PB x Moto Club ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Pré-Copa do Nordeste 2025

Equipes decidem vaga na fase de grupos da competição nesta quarta-feira (08), no Almeidão, em João Pessoa

Botafogo-PB e Moto Club se enfrentam na noite desta quarta-feira (08), às 20h (de Brasília), no Almeidão, na Paraíba, pela fase classificatória à Copa do Nordeste 2025 . A partida não teve transmissão ao vivo confirmada. (veja a programação completa aqui).

O Botafogo-PB avançou para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Maranhão Atlético. Apesar de uma atuação sólida, o time viveu momentos de sufoco nos minutos finais, o que apontou a necessidade de ajustes. Agora, o Belo se prepara para o próximo desafio com o foco em corrigir esses erros e garantir a classificação para a fase de grupos do Nordestão.

O Moto Club, por sua vez, chega confiante após uma classificação épica contra o Retrô-PE. Após empatar 1 a 1 no tempo normal, o time maranhense venceu nos pênaltis por 6 a 5, com grande destaque do goleiro Allan Thiago.

O vencedor garante a vaga na fase de grupos, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.