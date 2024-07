Onde assistir a Botafogo-PB x Aparecidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Em situações distintas, clubes duelam pela 11ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Botafogo-PB e Aparecidense entram em campo nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece no Almeidão e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado no momento com 21 pontos, o Botafogo-PB pode voltar à liderança do campeonato caso vença. Separado por apenas dois pontos do líder Volta Redonda, o Belo vai em busca da vitória após dois empates e tenta aproveitar o fator casa para tal.

Já a Aparecidense vive situação diferente. Em 14º lugar com 10 pontos, o time goiano tem o tabu de ainda não ter vencido fora de casa na competição. Apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, seria uma boa hora para quebrá-lo e subir na tabela de classificação.

