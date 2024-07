Onde assistir a Botafogo-PB x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Duelo nordestino com mandante invicto marca a 14ª rodada da Terceirona; veja as prováveis escalações

Botafogo-PB e ABC se enfrentam neste domingo (21), às 19h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O palco da disputa será o Estádio Almeidão, em João Pessoa, e o jogo não tem transmissão ao vivo confirmada na TV - mas o Tempo Real da GOAL mostra tudo o que acontece no duelo (clique aqui e veja a programação completa).

Vice-líder da Terceirona e empatado na pontuação geral com o Athletic Club, atual primeiro colocado, o Botafogo ainda não perdeu jogando em casa até o momento na competição. Foram cinco vitórias e dois empates em sete jogos. No geral, perdeu apenas uma vez - esta fora de casa. Na última rodada, a equipe paraibana venceu o São José, por 2 a 1, também no Almeidão.

Apesar de não ter o mesmo desempenho do Belo no campeonato, o ABC também vem de vitória por 1 a 0 sobre o Tombense na última segunda-feira e está na 12ª colocação. Como visitante, a equipe potiguar perdeu apenas um jogo até aqui, além de uma vitória e quatro empates, e quer manter o regular retrospecto fora de casa. Em caso de triunfo, eles se aproximam da zona de classificação para a segunda fase.

Os times já se enfrentaram este ano pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, o duelo terminou empatado em 0 a 0, no Frasqueirão, casa do Elefante. Na Série C de 2022, outro empate sem gols, e na de 2019, uma vitória para o Botafogo e um 1 a 1.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!