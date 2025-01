Onde assistir a Benfica x Braga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Taça da Liga Portuguesa 2024/25

Equipes se enfrentam para decidir quem encara o Sporting na final; veja quem transmite o duelo no Brasil e em Portugal

Benfica e Braga vão a campo nesta quarta-feira (8), às 16h45 (horário de Brasília - 19h45 em Lisboa), pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa de 2024/25. Sem mando de campo, o jogo será no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá transmissão ao vivo da NSports para o Brasil, na TV fechada e no Youtube. Em Portugal, os canais privados SIC e Sport TV apresentam o duelo.

O Benfica venceu o Santa Clara por 3 a 0 nas quartas de final e conquistou vaga na semi. Terceiro colocado no Campeonato Português, o time de Bruno Lage perdeu seus últimos dois jogos: para o Sporting, por 1 a 0 no dérbi de Lisboa, e para o próprio Braga por 2 a 1 no último sábado (4). As Águias são as maiores campeãs da Taça da Liga, com sete conquistas.

Atual campeão da competição, o Braga derrotou o Vitória de Guimarães por 2 a 1 nas quartas e chega embalado após a vitória contra os rivais fora de casa na última rodada da liga portuguesa - onde a equipe ocupa a quarta colocação. O clube busca seu quarto troféu do torneio.

Mais artigos abaixo

Nos últimos cinco confrontos diretos, foram quatro vitórias benfiquistas e uma braguista. Quem passar desta vez encara o Sporting na final, que derrotou o Porto por 1 a 0 na outra semi.