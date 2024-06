Onde assistir a Bélgica x Romênia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela segunda rodada do grupo E; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e Romênia entram em campo neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Cologne Stadium, em Colônia, pela segunda rodada do grupo E da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e grátis pela CazéTV no YouTube, além de estar disponível via streaming no Prime Video, para assinantes (veja a programação completa aqui).

Vítima da zebra da primeira rodada (derrota para a Eslováquia por 1 a 0), a Bélgica tenta se recuperar para não ficar em situação complicada na Euro. Os belgas estão na terceira colocação do grupo, sem pontuar.

Do outro lado, a Romênia vem de vitória na estreia (3 a 0 sobre a Ucrânia) e vai em busca de um novo triunfo para ficar perto da classificação à próxima fase. Os romenos estão na liderança da chave, com 3 pontos somados.

Tanto Bélgica quanto Romênia estão em busca do título inédito europeu. A melhor campanha dos belgas na competição foi o vice-campeonato em 1980, enquanto a melhor participação dos romenos foi em 2000, quando ficou em sétimo lugar.

