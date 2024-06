Onde assistir a Bélgica x Eslováquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Fora do 'hall de favoritos', belgas estreiam no torneio continental; veja tudo o que você precisa saber

Bélgica e Eslováquia se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), às 13h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, pela 1ª rodada do Grupo E da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Diferente da edição passada, a Bélgica não tem sido incluída no renomado bolo de favoritas ao título. Os Red Devils, porém, detêm um elenco de peças reconhecidas - apesar de a 'Geração de Ouro' já estar ficando para trás -, estrelado por Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Então, não descarte os belgas. Uma vitória, portanto, certamente os ajudaria a cair nas graças dos previsores.

E se a Bélgica deve ficar com a liderança da chave, a Eslováquia mira, então, a segunda posição. Na Euro 2020, os Falcões acabaram eliminados ainda na fase de grupos, então a expectativa é de uma campanha mais longeva do que a da edição anterior. Um ponto a favor é a fase recente: apenas uma derrota nas últimas sete partidas.

