Onde assistir a Barra-SC x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Antônio Soares de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barra-SC e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (07), às 13h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do sexto título da Copinha, o Internacional tenta se recuperar após estrear com derrota por 1 a 0 para o América de Pedrinhas. Já o Barra-SC também busca a reabilitação após ser superado pelo Flamengo-SP pelo mesmo placar.