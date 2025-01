Onde assistir a Barnsley x Wrexham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Terceira Divisão Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Estádio Oakwell; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barnsley e Wrexham nesta quarta-feira (1), às 12h (de Brasília), no Estádio Oakwell, pela 24ª rodada da Terceira Divisão Inglesa 2024/25. A partida não tem transmissão confirmada no Brasil (confira a programação completa).

Sem perder há oito jogos, com seis vitórias e dois empates, o Wrexham volta a campo na briga pela liderança da Terceira Divisão Inglesa 2024/25. Com 48 pontos, a equipe está a um ponto do líder Birmingham. Já o Barnsley, em sétimo lugar, com 36 pontos, vem de vitória sobre o Peterborough United por 3 a 1.